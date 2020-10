Dois adolescentes de 14 e 15 anos morreram na sequência da explosão de um engenho militar no bairro do Belo Monte, Sequele, em Luanda.

A explosão, que segundo a Angop ocorreu porque os jovens estavam a tentar abrir o engenho explosivo não identificado, teve lugar próximo da 100.ª Unidade de Tanques das Forças Armadas Angolanas (FAA).

Um terceiro jovem foi hospitalizado.

Em Dezembro do ano passado, a explosão de um engenho causou ferimentos a 13 pessoas (adultos e crianças), na área do mercado dos Correios, distrito do Golfe, no município do Kilamba Kiaxi.

A detonação de engenhos explosivos, na sua maioria minas terrestres, fazem centenas de vítimas todos os anos em Angola, na esmagadora maioria deixados no solo durante a guerra em que o País viveu até 2002.