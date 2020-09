Este seguro será de responsabilidade e a título individual, considerando a bastonária da Ordem dos Médicos de Angoa, Elisa Gaspar, que se trata de um momento importante pela garantia de protecção aos médicos em casos de pacientes ou familiares levarem o profissional da saúde a tribunal e afirmou que diariamente recebe várias queixas e processos de médicos que cometeram erros durante a sua actividade.

"O médico está assim protegido se cometer qualquer erro com um paciente no exercício da profissão e venha a ser responsabilizado civil ou judicialmente. Estávamos à procura de uma seguradora que cobrisse o seguro do médico e felizmente isso aconteceu e hoje fechamos um acordo com a ENSA", disse.

Segundo a bastonária, os erros cometidos pelos médicos nem sempre são cobertos por falta de dinheiros para indemnizar os pacientes, por isso rubricaram esse acordo que visa proteger o médico.

"Todos os dias chegam processos e só essa semana já tive duas pessoas que vieram apresentar queixa e para nós constitui uma grande preocupação, por isso ser necessários essa cobertura", afirmou.

Já o Secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, que assistiu à assinatura do acordo entre a Ordem dos Médicos de Angola e a ENSA - Seguros, afirmou que os médicos agora ficam mais protegidos e que o sistema nacional de saúde sai ganhar com isso.

De lembrar que o seguro de responsabilidade civil é individual e é o médico terá que pagar um valor mensal de três mil kwanzas para dele beneficiar.