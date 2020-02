A escola do I ciclo do ensino secundário número 7.042, também conhecida por Angola e Cuba, no município do Cazenga, em Luanda, que esteve paralisada desde 2009, por alegado vestígio de desabamento, foi hoje reaberta, depois de reabilitada, e vai receber cerca de três mil novos alunos já este ano lectivo.

A escola passa a contar, agora, com 20 salas de aulas, contra as 25 anteriores, e ganhou o nome de Colégio Público 3.042, e custou, para a sua reabilitação, mais de 520 milhões de kwanzas aos cofres do Estado, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Esta escola é reinaugurada no dia em que tem início o ano lectivo 2020 e mais de 2,5 milhões de novos alunos entram no sistema de ensino em todas as províncias e com uma dado que se repete anos após ano, a insuficiência no número de salas disponíveis.

A inauguração esteve a cargo do governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, que destacou a responsabilidade de todos para que seja garantida a conservação e preservação desta agora "nova" escola.

"Apelamos a todos que mantenham a escola limpa, asseada, higiénica e atractiva tal como estão a recebê-la e façam dela um bom lugar para estudar e trabalhar", disse o governador de Luanda.

Luther Rescova acrescentou que espera que o corpo docente e gestores desta escola "a transformem numa escola que produza os melhores resultados de aprendizagem dentro dos limites definidos pelo calendário escolar".

E destacou ainda o esforço que o Executivo desenvolveu para reabilitação da histórica escola Angola e Cuba salientando que esse esforço deve ser correspondido por todos.

O cidadão Lourenço Neto, que falou em nome dos encarregados de educação da escola, salientou a satisfação generalizada por esta reabilitação.

"Nós os pais e encarregados de educação estamos muito satisfeitos com a reabilitação da nossa antiga escola e prometemos conservar e manter em bom estado essa maravilhosa escola, para servir a todos que por aqui passarem", disse.

Já a embaixadora de Cuba em Angola, Gisela Beatriz Garcia Rivera, que participou na inauguração, disse que o Governo e povo cubano estão felizes com a reabilitação da escola Angola e Cuba.

"Senhor governador, muito obrigado por ter resgatado essa linda página da nossa história comum em benefício das presentes e futuras gerações que vão aprender sobre a nossa amizade instrutiva", referiu a diplomata.

A directora municipal da educação do Cazenga, Isabel Manuel Leitão, disse aos jornalistas que esta escola vai albergar três mil alunos, nas turmas da 7ª, 8ª e 9ª classe.

Segundo a directora municipal da educação, o pessoal docente e administrativo, serão os mesmos que trabalharam na escola antes da sua paralisação em 2009.

Vários munícipes do Cazenga disseram ao NJOnline que estão muito satisfeitos com a reabertura da escola Angola e Cuba, mas lamentam a mudança de nome.

"Estamos contentes, foram muitos anos a ver essa escola a degradar-se. E é um orgulho saber que não foi demolida e que voltou a funcionar", comentaram.

A escola Angola e Cuba é uma das mais antigas do município do Cazenga e foi erguida por técnicos cubanos, no quadro da cooperação entre Angola e Cuba, na década de 1970.