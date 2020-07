O Governo está a estudar formas para apoiar as empresas do sector da Comunicação Social, particularmente as privadas que estão a enfrentar enormes dificuldades em continuar a prestar o serviço público de informação.

A revelação foi feita pelo ministro das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, que visitou esta manhã as redacções do Novo Jornal e Expansão, títulos geridos pelo Grupo Nova Vaga.

Em declarações exclusivas ao NJ, o governante afirmou que o processo teve início depois do encontro que houve recentemente entre o Presidente da República e as firmas que gerem os diferentes órgãos de comunicação social.

Manuel Homem avança que o apoio está enquadrado no plano das medidas de contingência aprovadas pelo Governo.

"Estamos a avaliar mecanismos que possam beneficiar também as empresas do sector da Comunicação social. Isto está em curso. Há medidas gerais aprovadas pelo Governo e as empresas de Comunicação Social privada também poderão ser beneficiários", disse o ministro, numa entrevista que vai ter a sua versão integral publicada na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas a partir de sexta-feira.