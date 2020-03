A informação foi avançada em comunicado pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), que informa que as inscrições decorrem até ao dia 16 de Março de 2020.

De acordo com o INAGBE, as bolsas de estudo estão disponíveis para universidades públicas da Polónia e as inscrições devem ser feitas via online, através da página https://programs.nawa.gov.pl/login.

As bolsas de mestrado são nas áreas de Ciências Tecnológicas e Engenharias, Agricultura, Ciências Exactas e Humanas.

Apenas podem candidatar-se estudantes que tenham concluído a licenciatura a partir de 2017.