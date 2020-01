O Grémio Juvenil de Angola (GREJA), uma organização juvenil não-governamental, criada em Julho de 2004 e membro Conselho Nacional da Juventude (CNJ), dispõe este ano de 600 bolsas de estudo para licenciatura na Universidade de Belas e no Instituto Superior de Gestão e Ciências (ISPGS). As candidaturas são feitas apenas em Luanda e até 24 desde mês.

Ao NJOnline, o secretário executivo adjunto para as políticas socias e das comunidades do Grémio Juvenil de Angola, Hermenegildo Coelho, explicou que as 600 bolsas estão distribuídas em duas modalidades, ou seja, comparticipadas e não comparticipadas.

Nas comparticipadas, o candidato seleccionado passa a pagar 50% da propina, e a não comparticipado o candidato fica isento do pagamento de quaisquer emolumentos, mas antes deverá formular um pedido dirigido ao GREJA, informando a condição social e financeira.

"O GREJA entende, que nessa fase há necessidade de capacitar os jovens e dar oportunidades aos cidadãos que não têm capacidade financeira para poder fazer o ensino superior em Luanda", salientou.

Hermenegildo Coelho explicou que a capacidade financeira dos candidatos será aferida pelo crédito da informação que o concorrente vai prestar na carta, acrescentando, no entanto, que só serão seleccionados para as disponíveis bolsas os candidatos que apresentarem melhores resultados.

De acordo com Hermenegildo Coelho, os interessados no acto das inscrições não vão pagar qualquer emolumento para o programa de bolsas de estudos.

As inscrições para a bolsa, que tiveram início na passada segunda-feira, 6, na sede do GREJA, em Luanda, vão até ao dia 24 do mês em curso.

De realçar que atribuição destas bolsas será simplesmente em Luanda, na Universidade de Belas e no Instituto Superior de Gestão e Ciências (ISPGS).

Esta é também é a primeira vez que o Grémio Juvenil de Angola atribui bolsas para a juventude.

As licenciaturas abrangem as áreas de Saúde, Economia, Direito, Engenharias, Arquitectura, Aeronáutica e Aviação Civil, Administração de Autarquias e Secretariado Administrativo e Ciências Socias.