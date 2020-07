A decisão do Governo vem expressa num comunicado do Ministério dos Transportes, que apela, contudo, a que se continuem a observar as medidas de segurança e distanciamento social.

Relativamente à capacidade, o Governo determina que se mantém a quota dos 50% durante o período de vigência da cerca sanitária de Luanda.

Esta nova permissão prolonga-se até às 23h59 do dia 9 de Agosto próximo, refere ainda no comunicado que acrescenta que nos próximos dias, o Ministério dos Transportes irá reforçar o Governo Provincial de Luanda com mais autocarros.

"O Ministério dos Transportes em Coordenação com Governo provincial de Luanda exorta os operadores a garantirem os horários de funcionamento e a disponibilidade na capacidade de transporte dos usuários, respeitando o reforço estrito das regras de biossegurança nos meios", lê-se na nota chegada à redacção do Novo Jornal.

Por último, o Ministério dos Transportes afirma, no mesmo documento que, na qualidade de membro da Comissão Multissectorial para a Prevenção e Combate à COVID-19, "continuará a acompanhar a situação em articulação com os diferentes departamentos ministeriais, em particular a Autoridade Sanitária Nacional, procurando manter informados todos os intervenientes e interessados, em particular os do subsector dos transportes rodoviários, sobre os futuros desenvolvimentos".