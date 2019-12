Segundo fonte do SIC, o crime foi cometido na semana passada e a detenção ocorreu durante uma micro-operação realizada pela Polícia Nacional e o SIC-Huambo ao início da manhã de quinta-feira.

"Os homens são suspeitos da prática de crimes de homicídio voluntário e violação sexual contra uma mulher de 28 anos, no interior de uma residência abandonada", disse, acrescentando que as autoridades desconhecem até agora as causas do crime.

"No acto dos interrogatórios, os detidos não confessaram os motivos do crime, simplesmente alegaram que assassinaram a mulher sem intenção", afirmou o SIC.

A fonte fez saber ainda que os implicados foram hoje, sexta-feira,13, presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huambo, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e vão aguardar o julgamento em prisão preventiva.