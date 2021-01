Huíla: SIC deteve funcionário do BCI por suspeita de falsificação de comprovativos de depósito

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla, deteve esta quarta-feira,13, um funcionário do Banco de Comércio e Indústria (BCI), gestor de conta, indiciado na prática de crime de simulação de depósitos bancários para a conta da Administração Municipal do Lubango, no valor de três milhões de kwanzas, avançou hoje ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Huíla, Sebastião Vika.