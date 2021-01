O relatório da Human Rights Watch (HRW) sobre o ano de 2020 quanto ao respeito dos Direitos Humanos no mundo, refere, no capitulo sobre Angola, que ocorreram progressos no respeito pelos "direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica" mas sublinha que foram cometidos graves excessos pelas polícias.

"Em 2020, as autoridades angolanas tiveram dificuldade em conter os abusos cometidos pelas forças de segurança do Estado, implicadas em homicídios e no uso excessivo da força contra cidadãos desarmados, que alegadamente teriam violado as restrições impostas devido ao COVID-19", diz a HRW na síntese com que inicia o capitulo dedicado a Angola..

Nota que foram "permitidos vários protestos e marchas por todo o país" mas que foram cometidos excessos policiais e "a repressão de manifestantes pacíficos e activistas no enclave rico em petróleo, Cabinda, continuou".

"As autoridades angolanas continuaram a levar a cabo despejos forçados e demolições de habitações, sem as garantias processuais necessárias ou sem disponibilizarem alojamento alternativo adequado, inclusive durante o período de confinamento da pandemia da COVID-19", acisa esta ONG, acrescentando como dado positivo que o Governo tenha aprovado "a tão aguardada estratégia nacional de direitos humanos, tornando os direitos humanos uma questão de segurança do Estado".

Lembra que, apesar das fortes medidas de restrição à mobilidade social, "muitos angolanos, especialmente vendedores ambulantes, violaram as regras de confinamento para tentarem ganhar algum dinheiro" devido às dificuldades para sobreviver.

No que de pior apurou, a HRW sublinha que "as forças governamentais reagiram com uso excessivo da força, o que em alguns casos resultou em mortes de cidadãos inocentes e desarmados".

"Em Maio, após o fim de um período de três meses de estado de emergência permitido pela Constituição, o governo decretou o estado de calamidade até nova ordem. Esta situação permite ao governo manter algumas das medidas de emergência para conter a propagação da COVID-19, incluindo restrições aos movimentos e ajuntamentos de pessoas. As forças de segurança do Estado foram implicadas por grupos de defesa dos direitos humanos e pelos meios de comunicação social em graves violações dos direitos humanos, incluindo homicídios, assédio e detenções arbitrárias, durante a aplicação das regras e restrições do confinamento". Regista a ONG.

E lembra ainda o documento que, em Setembro, "um médico morreu sob custódia policial, após ter sido detido por não estar a utilizar máscara dentro do próprio carro", lembrando que "esta morte suspeita provocou protestos nas redes sociais e nas ruas de Luanda, capital do país" e, embora, emm resposta, as autoridades angolanas tenham aberto uma investigação às circunstâncias em que a morte do médico ocorreu, "no início de Dezembro, os resultados da investigação ainda não haviam sido divulgados publicamente".

O documento lembra que, em Setembro, o comandante-geral da polícia, comissário Paulo de Almeida, condenou aquilo a que chamou "más acções" de alguns dos seus agentes, incluindo o uso excessivo da força, e pediu à população angolana que não perdesse a confiança na polícia, depois de, no início de Agosto, a Amnistia Internacional ter publicado um relatório que "mostrava que as forças de segurança encarregadas de implementar as restrições da COVID-19, tinham sido responsáveis pela morte de pelo menos sete rapazes e homens jovens entre Maio e Julho de 2020".

Depois de fazer um longo percurso por aquilo que foi o ano de 2020 no que respeita aos Direitos Humanos, este relatório da HRW deixa como síntese dos 12 meses a ideia de que, apesar de terem havido progressos assinaláveis, o desempenho da polícia permanece sob fortes críticas devido ao seu comportamento violento perante cidadãos indefesos.

No que diz respeito ao protagonismo de Angola na cena internacional, o texto aponta que "Angola prosseguiu os seus esforços de mediação para trazer paz e estabilidade à região dos Grandes Lagos", trazendo à memória que "em Fevereiro, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, e o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame, reuniram-se em Luanda para discutir uma disputa de fronteiras entre os dois países e rever o pacto de paz que assinaram em Agosto de 2019".

Sublinha que, "durante uma visita a Luanda em Fevereiro, o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, elogiou o Presidente João Lourenço pelos seus esforços no combate à corrupção" e ainda que, "em Setembro, a União Europeia e Angola acordaram lançar um roteiro destinado a estabelecer uma parceria em matéria de segurança e defesa".

"O foco inicial será a consolidação da ordem internacional baseada nas regras em apoio às Nações Unidas e União Africana, sobre a possível participação angolana nas missões e operações da Política Comum de Segurança e Defesa da UE e na segurança marítima no Golfo da Guiné".