O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província Kwanza Sul informou hoje o Novo Jornal sobre o desmantelamento de um grupo criminoso, no bairro Tunga Ngó, município da Cela, constituído por indivíduos de várias nacionalidades, suspeito de introduzir droga de forma "regular e organizada" em diversas províncias do País.



Numa acção do departamento de combate ao narcotráfico do Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com os efectivos da Polícia Nacional (PN), "foi possível desmantelar um grupo criminoso constituído por nove homens e duas mulheres que se dedicavam à distribuição de consideráveis quantidades de estupefaciente, incluindo cocaína, em diversas províncias do País", avançou uma fonte do SIC-Kwanza Sul ao Novo Jornal.

Segundo o SIC, a organização criminosa seria responsável pelo abastecimento de estupefacientes originários de Malanje "a toda a região da província do Kwanza Sul" e "a várias outras localidades a nível do País".

"Nesta operação de combate ao tráfico de estupefacientes, com várias diligências de investigação levadas a cabo nos municípios da Cela, Seles e na cidade do Sumbe, foi apreendido produto do tipo canábis suficiente para a preparação de milhares de doses individuais, cocaína, dinheiro, vários equipamentos informáticos, telemóveis, três balanças e ainda vários outros objectos habitualmente relacionados com a actividade de tráfico de estupefacientes", afirmou.

A fonte refere ainda que, na investigação realizada ao longo de vários meses, "foi possível constatar que no desenvolvimento da sua actividade delituosa, desde a respectiva produção até à comercialização e distribuição final, a rede utilizava métodos sofisticados, nomeadamente ao nível da colheita, embalamento e transporte dos produtos estupefacientes traficados".

O SIC acredita que o grupo de 11 indivíduos detidos "foi responsável, durante sucessivos meses, por elevada percentagem de canábis efectivamente traficada e consumida um pouco por toda a região do Kwanza Sul".

O SIC-Kwanza Sul declarou ainda que os detidos agiam "todos perfeitamente articulados entre si e também com mais cinco co-autores que se encontram foragidos das autoridades".

Os detidos foram presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal do Kwanza Sul e submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.