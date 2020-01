Um carro foi esta manhã colhido por um comboio numa passagem de nível do Millennium, no município de Viana, em Luanda, e a circulação esteve interrompida durante duas horas.

O acidente ocorreu às 6:15 de hoje quarta-feira,15, e o alerta foi dado às autoridades cerca das 06:50. A circulação esteve interrompida por duas horas e foi reposta perto das 09:00.

De acordo com fonte da Polícia Nacional contactada pelo NJOnline, os buracos existentes naquela localidade são apontados como as causas ais prováveis do acidente.

O condutor ia a atravessar a passagem de nível da linha ferroviária quando a carrinha, de marca Mitsubishi Canter, ficou bloqueada num buraco junto a linha férrea.

No sentido do bairro Seis, para Av. Deolinda Rodrigues, vulgo estrada de Catete, o comboio colheu o carro e andou 700 metros a um quilómetro com a viatura à frente.

O condutor conseguiu sair do carro e não há registo de feridos.

Os Bombeiros de Viana estiveram no local a tentar remover o veículo, assim como os efectivos da Polícia Nacional (PN) e dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) para fazer a perícia no local, porque existe relato de testemunhas que apontam para uma eventual falha de comunicação entre o funcionário do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL), que estava de serviço na passagem de nível e os automobilistas.