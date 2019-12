Os 29 acidentes de viação registados, de 20 a 22 de Dezembro, resultaram ainda, segundo a PN, em danos materiais avaliados em mais de 8,0 milhões de kwanzas.

Foram também detidos 107 cidadãos por vários crimes e apreendidas dez armas de fogo, utensílios domésticos e vários artefactos para o cometimento de crimes.

A Polícia Nacional colocou no terreno, na sexta-feira, 20, uma operação denominada "Dezembro em Segurança", com vista a garantir a segurança da população em Luanda, durante o Natal e o Ano Novo.

De acordo com a PN, a operação conta com mais de 17 mil efectivos, e vai terminar a 5 de Janeiro de 2020.

"Estarão mobilizados mais de 17 mil efectivos de todos os órgãos adstritos ao Ministério do Interior para garantir a segurança durante a quadra festiva na capital do País", disse a Polícia Nacional ao NJOnline.

A operação consiste no combate à criminalidade com a intensificação de acções de policiamento ostensivo, e a busca e captura de marginais considerados altamente perigosos e foragidos da justiça.

"Consta igualmente no plano da Operação Dezembro em Segurança, a recolha voluntária e compulsiva de armas de fogo, a recuperação de viaturas, motorizadas, utensílios domésticos e a apreensão de armas de fogo e drogas em posse dos marginais", referiu a fonte do NJOnline, salientando que a PN vai ainda, como medida preventiva, realizar encontros com as comunidades onde serão deixadas orientações sobre a postura dos cidadãos antes e durante a quadra festiva.

A PN fez saber ainda que durante a operação vão decorrer campanhas de sensibilização, sobretudo aos automobilistas, no sentido de se evitarem acidentes de viação.

"Os automobilistas devem ter uma conduta exemplar, não conduzindo sob o efeito de bebidas alcoólicas e muito menos excederem a velocidade, em prol da paz nas estradas durante a época do Natal e do Ano Novo e no sentido de adoptarem comportamentos seguros nas suas deslocações", realçou.

O responsável apelou aos efectivos da Polícia Nacional a manterem uma "postura exemplar" durante a operação de manutenção da ordem e tranquilidade públicas.