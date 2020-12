Antigos combatentes e veteranos da Pátria, na sua maioria com mais de 60 anos, reclamam, há meia década, junto da empresa Construções Associadas S.A, empreiteira do projecto Vila Residencial Maquis, localizado no KM 38, no município de Viana, em Luanda, por mais de 150 habitações adquiridas através de um financiamento do Banco de Poupança e Crédito (BPC), avaliado em mais de 24 milhões de dólares.

Mais de 150 antigos combatentes e veteranos da Pátria ligados aos três movimentos de libertação nacional (FNLA, MPLA e UNITA), que há quase seis anos beneficiaram de crédito bancário do Banco de Poupança e Crédito (BPC), para a aquisição de habitações no projecto Vila Residencial Maquis, localizado no KM 38, no município de Viana, em Luanda, acusam os sócios da empresa Construções Associadas S.A, a empreiteira, de incumprimento contratual e de burla.

De acordo com documentos a que o Novo Jornal teve acesso, após a assinatura dos contratos e pagamentos das habitações, via crédito habitacional, em 2014, as residências, na sua maioria T3 e T4, deviam ser entregues àqueles ex-guerrilheiros no prazo de um ano, mas "ainda não saíram" do papel.

Em contrapartida, as contas bancárias dos ex-guerrilheiros continuam a sofrer descontos mensais ao dinheiro que auferem da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas (FAA), correspondentes ao pagamento do empréstimo, cuja taxa de juros é de 12% por ano. Os descontos vão acontecer até 2029, de acordo com o contrato assinado entre as partes.

Desde 2015, os lesados têm participado de várias reuniões com as direcções da empresa construtora, da Associação dos Antigos Guerrilheiros (AAG) e do BPC, com o propósito de ultrapassar o "dilema", mas sem sucesso. Agastados com a situação, pedem a intervenção das autoridades judiciais e do Ministério da Defesa, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, embora o assunto já seja do domínio do Tribunal Provincial de Luanda, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE).

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)