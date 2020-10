Nos últimos quatro meses, 75.804 crianças sofreram abusos, em todo o País, com destaque para Luanda, Benguela, Huambo e Huíla. Violência física e fuga à paternidade foram os casos mais frequentes, segundo relatório do INAC.

O Serviço de Recepção de Denúncias SOS - Criança - linha telefónica de apoio às crianças e adolescentes, com o número 15015 - registou, entre os meses de Junho e Setembro deste ano, em todo o País, um total de 75.804 (setenta e cinco mil, oitocentos e quatro) casos de violência, dos quais foram vítimas vários menores, conforme um relatório do Instituto Nacional da Criança (INAC).

Cálculos feitos pelo Novo Jornal, com base no referido documento, apontam que Luanda, com 28.532 crimes denunciados, uma taxa de 37,6%, é a província onde mais crianças sofreram violência, seguindo-se-lhe as de Benguela, com 10.647 casos (14%), Huambo, 9.225 (12,2%), e Huíla, 5.267 (7%).

Estes números revelam que o SOS Criança, serviço lançado no dia 16 de Junho deste ano, recebe, em média, 621 denúncias de crimes contra menores por mês, 20 por dia. Do total das vítimas, 42.074, pelo menos 55% foram do sexo masculino e 34.198 (45%) do feminino.

As estatísticas revelam ainda que, entre os crimes reportados ao INAC no período em referência, se destacam os casos de fuga à paternidade, com 25.029 ocorrências, violência física (12.000), negligência (11.516) e exploração em trabalho infantil (8.852).

Ocorrências: de 1.427 crimes para mais de 75 mil, em 4 meses

Paulo Kalesi, director do INAC, disse ao NJ que, desde a implementação do serviço SOS-Criança, em Junho deste ano, o número de denúncias aumentou consideravelmente. Este semanário sabe, por exemplo, que, antes da implementação da linha telefónica (15015), o País havia registado, entre os meses de Janeiro e Maio, apenas 1.427 casos de violência contra menores, número que verificou uma subida significativa, passando para os referenciados 75.804, em quatro meses.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)