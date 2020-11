A notícia da morte repentina de Sindika Dokolo, empresário congolês de 48 anos, na passada quinta-feira, 29 de Outubro, no Dubai, trouxe um pormenor relevante: Sindika morreu quando praticava mergulho. "Foi durante um mergulho submarino que partiste para a eternidade. Uma actividade habitual que te arrebatou do teu combate, dos teus próximos. Descansa em paz, caro Sindika Dokolo", publicou Micheé Mulumba, assistente pessoal do chefe de Estado da RDC, Félix Tshisekedi.