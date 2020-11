Manifestação/11 de Novembro: Polícia afasta manifestantes para a zona do Palanca - Activista Nito Alves ferido e evacuado para o hospital

Os manifestantes que hoje se concentraram nas imediações do Cemitério da Santa Ana, em Luanda, foram forçados pela polícia a uma deslocação para a zona do Palanca - zona do Shoprite - com recurso a granadas de gás lacrimogéneo e com intervenção das forças anti-motim, como o Novo Jornal constatou no local.