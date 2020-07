"Meninos de Kassanje" usados para tentativa de fraude

As imagens da reportagem "Os meninos de Kassanje" transmitidas pelo canal de televisão português SIC, foram, afinal, um embuste usado pela associação Pedacinho do Céu para angariação de donativos de forma ilícita. Quem o afirma são duas activistas directamente envolvidas no resgate de quatro crianças, (de quatro, seis (2) e de 16 anos), com a assistência do Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola e com o envolvimento da Direcção Nacional de Saúde, que estiveram no local a pedido do canal de televisão.