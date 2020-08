Isabel de Fátima Rodrigues, de 23 anos, foi brutalmente assassinada na presença do filho, na madrugada desta segunda-feira,17, com oito golpes de faca, pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento amoroso, no distrito urbano do Zango 4, município de Viana, em Luanda.

Segundo a Polícia Nacional, o crime ocorreu no interior da habitação de Isabel.

O filho menor da vítima, de apenas quatro anos, assistiu ao assassinato da mãe, gritou a pedir ajuda, os vizinhos chamaram a polícia mas, quando os efectivos da PN chegaram ao local do crime, a jovem mulher já estava morta.

O homicida, identificado como Leo, de 31 anos, pôs-se em fuga e está a monte.

De acordo com o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, o móbil do crime é são questões passionais, "porque há muito que a vítima pedia pelo fim do relacionamento por a relação com o alegado homicida ser muito conturbada e cheia de complicações".

"A vítima terá começado outra relação amorosa. O acusado, insatisfeito com a situação e não aceitando o fim do namoro, foi até à residência da vítima na calada da noite e assassinou-a com várias facadas", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal, acrescentando que, depois de assassinar a ex-namorada, o homicida foi atear fogo na casa da amiga da vítima para matá-la também.

Nestor Goubel salientou, entretanto, que a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) estão a trabalhar no sentido de localizar e deter o alegado homicida.

"Existem diligências em curso, as forças que compõem o MININT, a Polícia Nacional e o SIC já estão no terreno a trabalhar para identificar, localizar e depois deter o acusado para que possa responder pelo crime praticado", atestou.