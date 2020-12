Foram detidos três homens suspeitos de matar e desmembrar duas mulheres de 31 anos, na comuna do Lucira, a 200 quilómetros da cidade de Moçâmedes, província do Namibe.

O crime ocorreu no dia 25 deste mês. As vítimas, duas mulheres peixeiras, foram desmembradas, tendo partes do corpo sido encontradas em terrenos baldios na zona de Lucira.

A investigação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Namibe permitiu a recolha de relevantes elementos de prova que culminaram esta terça-feira, 29, na detenção dos presumíveis autores do crime.

Os suspeitos têm 27 e 34 anos, residem na cidade de Moçâmedes, e não têm antecedentes criminais.

Vão ser presentes a interrogatório para lhes serem aplicadas as medidas de coação.

De acordo com o porta-voz do SIC-Namibe, José Lolina, os acusados aliciaram as peixeiras com a promessa de haver peixe numa pescaria que está a 1 quilómetro da sede da comuna de Lucira.

"No trajecto, eles (os detidos) desferiram golpes nas regiões cranianas das vítimas com objectos contundentes e perfurantes (pedras e chaves de fenda), causando-lhes morte imediata", disse, revelando que parte do corpo das vítimas foi desmembrado pelos suspeitos, acusados, da prática de crime de homicídio qualificado pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Namibe.

O responsável referiu que os homens, após cometerem o crime, na tentativa de se livrarem dos corpos, desmembraram as vítimas tendo colocado parte do corpo em terreno baldio.

"Em função de denúncias anónimas, foi possível localizar e deter os presumíveis homicidas que se encontravam em fuga após o crime", afirmou.