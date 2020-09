O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) capturou um jacaré numa zona frequentada por jovens que lavam carros na cidade de Ndalatando, Kwanza Norte, junto ao rio que está ligado ao Centro Hortobotânico do Kilombo da cidade.

O jacaré em causa tem cerca de 1.5 metros e foi capturado depois de alguns populares terem visto o animal a circular na área.

Segundo a Angop, o reptil foi capturado com vida e foi, posteriormente, devolvido ao seu habitat natural, a cerca de 30 quilómetros do local de captura, no Rio Lucala.

A informação foi prestada hoje, segunda-feira, à imprensa pelo porta-voz do Comando Provincial do SPCB do Cuanza Norte, Joaquim Domingos.

Este, ainda segundo a Angop, é a segundo jacaré capturado em pouco menos de 15 dias, na mesma zona, nas proximidades do rio Muembeji, um dos afluentes do rio Lucala, conhecido por ser um dos locais mais infestados por jacarés.

O primeiro media mais de dois metros de cumprimentos e pesava cerca de 200 quilos.