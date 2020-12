O Comando Geral da Polícia Nacional (PN) colocou, no domingo, 20, em todo território nacional, uma operação, denominada "Dezembro 20", com vista a garantir a segurança da população no País durante o Natal e o Ano Novo, avançou hoje à imprensa o comissário Orlando Bernardo.

De acordo com o director de segurança pública e operações do Comando Geral da PN, comissário Orlando Bernardo, a operação arrancou com todas as forças que compõem o Ministério do Interior, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviços de Migração e Estrangeiros (SME), o Serviço de Investigação Criminal (SIC), os Serviços Prisionais (SP) e o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), em coordenação com as Forças Armadas Angolanas (FAA), que irão garantir a operação até 5 de Janeiro de 2021.

"Embora se reconheça o valor espiritual e de alegria da época de Natal e Ano Novo, constitui para os amigos do alheio uma circunstância inadiável, oportuna e provisória para a prática de crimes", afirmou o comissário em declarações à imprensa, nas instalações do Centro de Produção Audiovisual da PN.

Orlando Bernardo fez saber ainda que durante a quadra festiva de 2019 as forças da ordem registaram, nos seus piquetes, "2.847 crimes diversos e prontamente procederam a 2.223 detenções".

O comissário salientou que nos dias 24, 25, 31 de Dezembro de 2019 e 1 de Janeiro deste ano, foram registados "825 crimes em todo País, e detidos 723 elementos". Ainda neste período, informou, "ocorreram 206 acidentes de viação que resultaram em 37 mortes e 242 sofreram graves lesões.

"Por isso, representa um ambiente de ameaça à segurança pública devido ao estado de vulnerabilidade a que se sujeitam as pessoas nas comemorações, com a circulação com somas avultadas em dinheiro, a realização frequente de actividades religiosa, a grande afluência aos mercados, a ostentação de bens... de tal forma que constitui para as forças da ordem um risco à sua actuação, pelo facto de se sujeitarem a uma prevenção genética de actos nocivos à tranquilidade pública e dos actos de desobediência que são constantes nestas alturas", afirmou.

A operação consiste no combate à criminalidade com a intensificação de acções de policiamento ostensivo, e a busca e captura de marginais considerados altamente perigosos e foragidos da justiça.

O responsável revelou ainda que a Polícia Nacional realizou, no mês de Novembro deste ano, uma micro-operação denominada "RX", "direcionada à prevenção da criminalidade quinze dias antes do período que antecede o Natal e o Ano Novo, no intuito de desmantelar grupos de marginais, produzir informações de inteligência policial e frustrar actos predatórios de crimes".

"Durante a micro-operações, foram detidos 1.809 cidadãos por diversos crimes, apanhados em flagrante 690 indivíduos por tentativa criminal, executados 50 mandados de detenção, desmantelado 10 grupos de marginais numa composição de 50 elementos, apreendidas 81 armas de fogo, recuperadas 12 viaturas e 145 cabeças de gado bovino, e foram ainda realizadas 550 detenções resultantes das sequências investigavas de processos-crimes que estavam em curso em algumas esquadras e postos policiais", descreveu.

O comissário fez saber ainda que durante a operação vão decorrer campanhas de sensibilização, sobretudo aos automobilistas, no sentido de se evitarem acidentes de viação.