O País planeia vacinar, até ao final do ano, 52% da população, contra a Covid-19. A imunização, conforme um documento da Comissão Multissectorial para a Prevenção e Combate à Covid-19, a que o Novo Jornal teve acesso, denominado "Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19", será feita em duas etapas.

A primeira fase prevê abranger 20% da população, correspondente a 6,4 milhões de habitantes, em que estão incluídos todos os profissionais de saúde, pessoal e usuário de serviços sociais básicos, incluindo lares de idosos, orfanatos, locais de assistência a pessoas incapacitadas, cadeias e professores, pessoas com comorbilidades de risco, funcionários aeroportuários e de fronteiras, agentes das forças da ordem e de segurança pública, autoridades executivas do Governo -, 95% da população com idade igual ou superior a 40 anos. Nesta fase, segundo o documento, o objectivo é reduzir a morbilidade e a mortalidade pela doença. A previsão do Executivo é utilizar 12,8 milhões de doses de vacinas a serem fornecidas pela COVAX-Facility.

"Se a vacina estiver disponível como perspectivada, esta fase estará concluída no 1.º semestre de 2021, com um custo total estimado em 105,2 milhões de dólares (mais de 68 mil milhões de kwanzas). Os custos da cadeia de frio e os custos operacionais serão cobertos através do Orçamento Geral do Estado (OGE) e do Banco Mundial", lê-se no documento.

