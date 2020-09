PGR-Benguela constitui 20 arguidos em processo de venda ilegal de chaves de casas em duas centralidades

A Procuradoria-Geral da República (PGR) constituiu arguidos 20 pessoas, entre estas funcionários da Imogestin e do Instituo Nacional se Habitação, efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e uma funcionária do Tribunal de Benguela, por suspeita de "subtracção fraudulenta e venda ilegal de chaves" das centralidades de Lobito e Luhongo.