A Polícia Nacional (PN) deteve um homem de 23 anos por fortes indícios do homicídio de Sílvia Patrícia, de 20 anos, cujo cadáver foi encontrado no bairro do Bate Num, município do Cazenga em Luanda.

O corpo da mulher foi encontrado por moradores da zona do Bate Num, nas primeiras horas da manhã da passada quinta-feira,6.

Esta quarta-feira, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, intendente Hermenegildo de Brito, anunciou que a corporação identificou, localizou e deteve um homem de 23 anos por suspeitas do homicídio da mulher 20 anos, que que terá atraído através das redes sociais.

"A investigação apurou que o presumível autor, em companhia dos seus comparsas, foragidos das autoridades, por motivos ainda desconhecidos, atingiu a vítima com um golpe letal de arma branca, desferido no interior de uma habitação em que, à altura dos factos, se encontravam outras pessoas", referiu Hermenegildo de Brito.

Após o crime, conta o oficial, o homem, com a ajuda de outros elementos, depositou o corpo numa das ruelas daquela zona suburbana para que a vizinhança não suspeitasse, "porque pelo que tudo indica, o crime foi realizado no período da tarde, e corpo depositado na rua na calada da noite".

O homem foi localizado em circulação na via pública durante a noite.

O NJOnline apurou que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) assumiu a investigação do caso e recolheu e apreendeu relevante material de natureza probatória, o qual indicia, fortemente, o cometimento do crime pelo arguido e os seus comparsas.

O posto comando do SIC-Geral vai trabalhar com o elemento detido para capturarem os outros integrantes do gangue que ceifaram a vida a Sílvia Patrícia.