A Lusa escreve que pelas 08:30 da manhã já um forte cordão policial preenchia as principais vias de acesso à Assembleia Nacional e zonas adjacentes, sendo efectuadas revistas às pessoas que ali circulavam.

Os denominados "Jovens Pelas Autarquias", devidamente identificados pelas camisolas pretas que trajavam também foram detidos pela polícia angolana, impossibilitados de se concentrarem e caminharem até ao portão sul do parlamento angolano.

Luaty Beirão terá sido detido na mesma altura, segundo os seus próprios tweets: "Tentativa de manifestação abortada no portão sul da Assembleia Nacional. Fui recolhido por uns polícias simpáticos e estou agora a passear com eles no patrulheiro. Não sei para onde vamos, mas estamos em amena cavaqueira. Detido? Não sei".

Entretanto, a Lusa informou que os dois jornalistas que foram identificados e conduzidos até uma esquadra quando tentavam falar com manifestantes que se iam concentrar frente à Assembleia Nacional, na capital angolana, para protestar a favor das autarquias, foram libertados sem explicações.