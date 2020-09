Polícia Nacional acaba com patrulhamento da «Turma do Apito» no Sambizanga

Vulgo «Turma do Apito», brigadistas comunitárias do Sambizanga, um dos distritos de Luanda com maior índice de criminalidade, resultante da falta de ocupação de muitos jovens, deixam de fazer patrulhamento no interior dos bairros, devendo apenas colaborar com efectivos da Polícia na vigilância e na sensibilização dos moradores. Decisão é do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional em concertação com administração local.