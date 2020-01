Polícia Nacional deteve 863 pessoas durante a Operação "Dezembro em Segurança"

A Polícia Nacional (PN) registou a detenção de 863 indivíduos, sete homicídios voluntários e dez violações sexuais, no âmbito da "Operação Dezembro em Segurança", informou esta segundsa-feira, em Luanda, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior, sub-comissário Waldemar José.