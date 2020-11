A ponte sobre o rio Cutembo, no município de Quilengues, a 143 quilómetros da cidade do Lubango, voltou a desabar e cortou a ligação rodoviária entre as províncias da Huíla e de Benguela.

Desde a madrugada de sábado, quando a ponte desabou pela terceira vez devido às intensas chuvas que têm caído com no município de Quilengues, que dezenas de automobilistas e passageiros, com destino às regiões Centro e Norte do país, estão retidos no local, segundo a Angop.

A única forma de chegar a Benguela e ao Huambo é agora através do Namibe, pelo município pesqueiro da Lucira. Em declarações à Angop, o administrador municipal de Quilengues, Adriano Alberto Pedro, explicou que a circulação neste troço já esteve interdita durante cinco dias, devido ao desabamento parcial da ponte, mas agora está mesmo cortada e a solução passa por uma intervenção paliativa do Instituto de Estradas de Angola, já que no local decorrem obras da nova ponte, acrescentando que a administração não tem condições para resolver a situação.

Entretanto, o director do INEA na Huíla, Carlos Camuenho, afirmou que estão já a decorrer trabalhos de reposição da passagem alternativa.