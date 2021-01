O escritor angolano Lourenço Mussango, que em Dezembro último viu anulado o seu galardão pelo júri do Prémio Literário António Jacinto 2020, onde se sagrou vencedor no mês de Outubro do ano passado, nega ter feito plágio de um conto da autoria do escritor brasileiro Paulo Cantarelli e considera o posicionamento do júri como sendo precipitado e injusto.

Lourenço Mussango manifestou esse posicionamento na sua conta do Facebook no dia 01 de Janeiro, momentos depois de o Novo Jornal ter noticiado que o júri do Prémio Literário António Jacinto 2020 anulou a atribuição do prémio por verificar na obra do laureado "confluências morfossintáticas, estruturais e de conteúdo que configuram plágio" de um conto da autoria do escritor brasileiro.

Em resposta à acta do júri do Prémio Literário António Jacinto, Lourenço Mussango escreveu que o documento do júri está longe de ser o verdadeiro motivo da suposta anulação do referido prémio.

"A verdade é que, sem se analisar as provas materiais que comprovam qualquer verdade, o júri decidiu demarcar-se para salvaguardar a imagem do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INICC) ", disse o escritor, acrescentando que "o argumento do júri prende-se na ideia de que o Prémio Literário António Jacinto não pode ser manchado por uma acusação de plágio".

Lourenço Mussango considerou o posicionamento do júri como sendo precipitado e injusto, visto que a última edição do Prémio Literário António Jacinto foi atribuída a uma obra de oito contos, o que quer dizer que o prémio é resultado da avaliação da obra e não de excertos de um só conto.

No entanto, o escritor angolano informou também que não recebeu nenhum comunicado oficial da parte do INICC (promotor do prémio) ou de qualquer outra entidade ligada ao prémio.

Entretanto, o júri explica em acta de 21 de Dezembro de 2020, citando um regulamento do prémio, que as obras precisam de ser "inéditas".

De lembrar que o escândalo de plágio "rebentou" em meados de Dezembro do ano passado, quando o brasileiro Paulo Cantarelli, em texto publicado no Facebook, acusou o angolano Lourenço Mussango de lhe ter "roubado" parte do conto «Serena» para compor o «Mulher Infinita», um conto do livro com o mesmo título e com o qual o autor nacional se sagrou vencedor do Prémio Literário António Jacinto.