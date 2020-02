A edificação do Instituto Politécnico de Pescas contou com um financiamento espanhol de 98 milhões de dólares norte-americanos.

O Estabelecimento de formação está implantado numa área de cinco hectares e conta com salas de aula, laboratórios, bibliotecas e oficinas para práticas.

Com capacidade para mil e 836 alunos, em três turnos, a sua construção começou em 2016, e vai formar quadros de nível médio, nas especialidades de mestre costeiro-pescador e de técnicos de máquinas, de motores navais, instalações navais, aquicultura, tecnologia de pescado, biologia marinha e de recursos pesqueiros.

Poderá ministrar cursos básicos de marinheiro-pescador, contramestre pescador, motorista-maquinista prático, assistente de electricidade naval, electromecânico de frio, auxiliar de processamento, manuseamento e conservação de pescado.

Auxiliares de carpintaria naval e de Soldadura, além de diversos cursos profissionalizantes de curta duração poderão ser ministrados no Cefopescas.

No âmbito da cooperação com Reino de Espanha, foram formados 19 quadros angolanos, num modelo de transferência pedagógica, nas melhores escolas naútico-pesqueiras da Espanha, como no próprio centro.

Durante os três anos de execução do projecto, foram garantidos empregos a mais de mil 200 angolanos, na sua maioria residentes na comuna dos Ramiros, garantindo actualização profissional e a inclusão nos quadros do instituto.

O complexo, a beira-mar, é composto por um edifício principal, com salas para aulas teórico-práticas, três laboratórios, biblioteca, oficinas de simulação técnica e área administrativa, com gabinetes para professores.

Tem no seu último piso uma estacão de rádio e simuladores do sistema mundial do socorro e segurança marítima.

O edifício para práticas tem oficinas de pesca e tratamento, carpintaria naval, motores, soldadura e mecanização, além de contar com um barco-escola.

O Cefopescas conta também com refeitórios, edifícios para alojar 310 alunos e 24 residências para professores, do tipo T3 e espaços para desporto e lazer.