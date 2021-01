O magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda decretou esta terça-feira prisão preventiva ao homem suspeito dos crimes de agressão física, violação sexual e homicídio da filha de 13 anos, no bairro do Titanic, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, disse ao Novo Jornal fonte judicial.

A mesma fonte disse que o arguido, de 40 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

O Novo Jornal apurou que a decisão do Ministério Público foi tomada depois ter recebido dos peritos do Laboratório Central de Criminalística (LCC) os resultados dos exames forenses que comprovaram "o terror de que foi vítima a menor nas mãos do próprio pai".

O homem foi detido depois de os vizinhos terem apresentado queixa na Polícia Nacional (PN) do Kilamba Kiaxi.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), inspector-chefe Nestor Goubel, após a separação dos seus progenitores, há mais de sete anos, a menor passou a residir com o pai.

Segundo o oficial, o crime ocorreu no dia 31 de Dezembro do ano passado, cerca das 09:00, após o arguido encontrar a sua filha a brincar com outros adolescentes junto à porta da sua residência.