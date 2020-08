O comando à distância é, realmente, uma das mais práticas e úteis invenções da humanidade, pois deixa tudo à distância de um comando. Com ele, é possível alternar entre os canais de televisão, estando no conforto de um sofá ou cadeira. E, com ele, acabou por surgir o termo «zapping» (mudança frequente de canais por meio de controlo-remoto) e, hoje, andamos todos a «zappear» em busca do melhor conteúdo televisivo.