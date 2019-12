A Rua 28 de Agosto, que liga parte do antigo controlo do Golf 1 até a divisória do distrito urbano do Neves Bendinha, foi reaberta ao público esta segunda-feira, depois de beneficiar de obras de requalificação.

A rua, localizada no município do Kilamba Kiaxi, foi reaberta na presença do governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova Joaquim.

Com uma extensão de 4.450 metros, parte do antigo controlo até à Tourada (Maianga), passando antes pelo Cassequel, Avó Kumbi, 28 de Agosto, até à Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem (Loy).

Nesta primeira fase, foi reaberta uma via com 3.000 metros de extensão que vai desde o antigo control até a divisória do Neves Bendinha.

A via beneficiou de trabalhos de colocação de lancis, iluminação pública, rede de drenagem das águas pluviais e residuais, passeios e rampas nas residências para o acesso das viaturas dos moradores.