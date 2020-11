O Hospital Sanatório de Luanda (HSL) registou, durante o primeiro semestre deste ano, 513 mortes por tuberculose, num universo de cinco mil pacientes. De acordo com a direcção, do total de casos, cerca de 1.794, cifra que representa uma taxa de 36%, eram doentes graves.

Segundo o director-geral daquele hospital público, Carlos Masseca, citado num relatório divulgado no portal oficial do Governo Provincial de Luanda, o número de internamentos no período em referência aumentou, se comparado ao homólogo de 2019, em que foram internados 1.466 pacientes.

Sobre a taxa de letalidade, o responsável explicou que "no ano findo a taxa era de 30,2% e que houve "uma ligeira redução (28,6%), bem como sublinhou que grande parte das mortes se deveu-se à chegada tardia dos pacientes às unidades de saúde, ao incumprimento da medicação e à desistência ao tratamento. Em contrapartida, Carlos Masseca revelou que a unidade está a desenvolver uma série de acções para reduzir as mortes.

Segundo o responsável, no período em análise, nas consultas externas (ambulatório), registou-se uma grande redução na assistência de pacientes.

"Foram assistidos 5.022 pacientes, ao passo que, em 2019, foram atendidas, na sua generalidade, 21.739 pessoas. Quanto aos doentes transferidos de outras unidades de saúde, o Sanatório registou 245, esse ano", referiu.

