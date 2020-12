O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através da Direcção Central de Combate ao Narcotráfico (DCCN), deteve um homem suspeito de ser o mandante de uma rede internacional de droga, Cocaína, no âmbito de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) junto do SIC-Geral. O homem estava em fuga desde Março de 2018.

O suposto mandante, e mais seis elementos, estavam para ser apresentados à imprensa no período da manhã de hoje, nas novas instalações do SIC-Geral, no município de Cacuaco, mas, alegadamente, falta de comunicação entre o SIC-Geral e os Serviços Prisionais (SP), os suspeitos não saíram das celas.

Entre os detidos, estão um agente da Polícia Nacional (PN), um oficial das Forças Armadas Angolana (FAA) e um cidadão de nacionalidade portuguesa que recrutava o pessoal para venda e distribuição.

O homem forte do grupo dos traficantes, conhecido por "Binda", tem 49 anos, e tem dupla nacionalidade, angolana e brasileira. Usava várias identidades para não ser descoberto tendo, inclusive, apresentado documentos falsos quando foi detido.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Geral, Manuel Halaiwa, explicou que a Direcção Central de Combate ao Narcotráfico aprendeu das mãos desta rede internacional de droga, 36,94 quilos de Cocaína.

"Importa referir que a rede em causa está envolvida no tráfico de mais de seis quilos de Cocaína recentemente apreendidos no Aeroporto Internacional de Luanda", disse, salientando que a apreensão ocorreu no momento do desembarque de passageiros do voo comercial proveniente do Brasil, Estado de São Paulo, cidade de Guarulhos.

"Até ao momento, o SIC-Geral apreendeu 36 quilos de Cocaína e 94 gramas na posse dos elementos afectos a está rede internacional de tráfico de droga", afirmou, acrescentando que o suposto mandante foi detido no interior de uma habitação no bairro do Palanca.

Na posse de "Binda" foram encontrados 13 bilhetes de passagem da transportadora área nacional com destino ao Brasil, em nome de duas cidadãs, das quais uma é sua esposa, três telemóveis, três carimbos de empresas e duas cartas de condução da República Democrática do Congo (RDC) passadas no seu nome.