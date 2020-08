O cidadão identificado apenas por Quitarica foi detido em flagrante delito com cinco passes de serviço dos órgãos de defesa e segurança, sendo um do SIC, dois da Polícia Nacional, e mais dois dos Serviços Secretos da Presidência da República.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC- Luanda, superintendente prisional Manuel Halaiwa, disse que não tem sido frequente pessoas fazerem-se passar por agentes dos Serviços Secretos.

"Pessoas que falsificam documentos dos Serviços de Inteligência é muito raro. Mas que falsificam documentos de várias naturezas é uma realidade, e temos tidos muitos casos", afirmou.

Segundo o director do gabinete de comunicação do SIC- Luanda, após a detenção do jovem Quitarica, o falso agente secreto revelou que nunca foi militar e que os referidos passes foram feitos no município do Cazenga, no famoso "Pau grande".

"Ele argumentou que usava os passes para intimidar as pessoas, bem como para lhe facilitar a circulação na via pública e em outros locais de interesse, tais como esquadras policiais e outras instituições públicas", realçou.

De acordo com Manuel Halaiwa, o falso agente secreto foi detido na noite de sexta-feira, 31 de Julho, no bairro do Calemba-2, no município do Kilamba Kiaxi, sem, no entanto, explicar os moldes da detenção.

Com ele, prosseguiu o director de comunicação do SIC- Luanda, foi encontrado um rádio de comunicação e uma pistola de brinquedo, cor preta.

Manuel Halaiwa disse também que o presumível autor já se encontra detido e esta segunda-feira será presente ao Ministério Público para as medidas que se impõem.

De recordar que, só este ano, a Polícia Nacional na Huíla e no Uíge detiveram um cidadão em cada uma das províncias a fazer-se passar por agente da polícia.