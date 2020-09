O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através do seu departamento de investigação criminal do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, deteve dois cidadãos nacionais, de 40 e 46 anos, por posse de 12,102 kg de droga (cocaína) provenientes do Brasil.

O SIC informou, em nota de imprensa, que a detenção dos angolanos, que regressavam ao País no voo humanitário, proveniente de São Paulo, no Brasil, é resultado de uma micro-operação realizada pelo SIC no Aeroporto Internacional este fim-de-semana.

"A droga foi apreendida como matéria probatória do crime e prosseguem diligências para determinar e deter outros envolvidos", refere a nota.

De salientar que, no ano passado, vários cidadãos foram detidos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quando tentavam entrar com droga no País pela mesma rota

Este ano, um cidadão brasileiro foi condenado pelo Tribunal de Luanda a oito anos de prisão por tráfico internacional de droga.

Durante o julgamento, o cidadão brasileiro confessou que desembarcou em Luanda, para uma curta escala, em trânsito para S. Tomé e Príncipe.

Em Novembro do ano passado, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, o comissário Waldemar José, disse aos jornalistas que a polícia suspeita que "pessoas endinheiradas" estejam envolvidas no tráfico de drogas no País.

Na ocasião, Waldemar José disse que indivíduos, dos 16 aos 20 anos, são os que mais transportam drogas para Angola e que a maioria são provenientes do Brasil.

"As pessoas, para trazerem drogas, usam vários recursos", alguns deles engenhosos, disse o comissário, assegurando que "os especialistas do Serviço de Investigação Criminal (SIC) estão preparados, razão pela qual têm sido detectados".