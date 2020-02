Várias pessoas, entre as quais altos funcionários do Ministério da Educação (MED), comerciantes, responsáveis de mercados paralelos e empresas gráficas - estão a ser alvo de investigação pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por alegadamente estarem envolvidas num esquema de falsificação e desvio de manuais escolares produzidos para o ensino primário.

A informação foi avançada por uma fonte do NJ junto do SIC que avança igualmente já ser conhecido parte do modus operandi do esquema. A fonte não soube precisar os principais locais de distribuição dos manuais escolares desviados (incluindo réplicas), mas aponta Luanda como principal alvo dos infractores.

Entre Janeiro e Fevereiro deste ano, o SIC apreendeu mais de 4.000 livros do ensino primário no mercado paralelo, no município do Cazenga, em Luanda: 2.000 no Asa Branca e 2.000 no Panga-Panga. Entre os manuais apreendidos constam os da 1.ª e 6.ª classes, produzidos recentemente pelo MED para distribuição gratuita em todo o país.

A operação do SIC resultou na detenção de seis cidadãos, que foram posteriormente levados a tribunal e condenados a seis meses de prisão.

O desvio de manuais escolares é uma prática antiga. Apesar dos esforços do MED para combater a venda ilegal desses materiais, o certo é que vários cidadãos comercializam, à luz do dia, diversos livros do ensino primário. Uma outra fonte ligada ao SIC-Luanda fez saber, por exemplo, que nos últimos anos a Polícia Nacional apreendeu perto de 10 toneladas de manuais nos mercados paralelos.

"Os desvios [dos manuais] começam, às vezes, a partir das gráficas que produzem quantidades maiores do que as solicitadas pelo Ministério da Educação, para depois serem comercializadas nos mercados informais. Outras vezes, o desvio regista-se a partir das escolas, por isso é que, desta vez, o ministério adoptou um novo método, que é o de produzir os manuais na África do Sul para evitar fraudes", observou a fonte.

