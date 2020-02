O sorteio para acesso às residências no Zango 5, em Luanda, está agendado para hoje às 10:00, no Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA), com transmissão em directo na Televisão Pública de Angola (TPA) e vão concorrer ao sorteio mais de 157.000 candidatos para 2.390 casas.

Segundo o director do gabinete de Tecnologias de Informação do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, Mateus Garcia, o sorteio será feito por meio de um algoritmo computacional, que obedeceu aos critérios de candidaturas.

Mateus Garcia disse que o algoritmo é uma sequência de passos que foi traduzido em códigos computacionais, visando escolher, aleatoriamente, os candidatos de acordo com o número de habitações disponíveis.

O director do gabinete de Tecnologias de Informação do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, que falou à Angop, ontem, disse que o sorteio deverá obedecer ao princípio da aleatoriedade, objectividade e transparência, obedecendo à lei da actividade de Jogos.

Serão realizados sete sorteios, dos quais um sorteio para a modalidade de arrendamento urbano, com as tipologias de apartamento T3, vivenda isolada e vivenda geminada. O mesmo processo será feito para as outras duas modalidades, a compra em propriedade resolúvel e pronto pagamento.

"Os respectivos sorteios serão realizados de forma sequencial, ou seja, depois de se realizar o primeiro sorteio será impresso um relatório ou uma lista que contém os códigos/números de todos os sorteados, que posteriormente será assinado pela equipa em serviço", explicou.

Segundo o director-geral do Instituto de Supervisão de Jogos, Tito Cambanje, em entrevista ao jornal Expansão, a sorte será definida pelo "sistema de tômbola", no qual estarão os números e as fichas que vão saindo para ver quem recebe a casa.

Entretanto, após a realização do sorteio, a lista dos contemplados será divulgada no Jornal de Angola, Portal do Governo e redes sociais, devendo serem salvaguardados os nomes das pessoas, para evitar exposição.

Em conferência de imprensa, a 08 desde mês, o secretário de Estado para a Habitação, Joaquim Silvestre, disse que na modalidade de renda resolúvel, foram apresentadas 39.515 candidaturas às vivendas T3 isoladas, enquanto as vivendas T3 geminadas absorveram 21.928 candidaturas e os apartamentos T3 tiveram 87.504, perfazendo 148.947 candidaturas para as 411 habitações disponíveis.

Já a modalidade de pronto pagamento conta com uma disponibilidade de 40 vivendas T3 isoladas, para o que houve um registo de 17,2 mil candidaturas.

Segundo Joaquim Silvestre, por grupo de clientes, os funcionários da função pública foram os que mais candidaturas apresentaram, com 68.616, diante dos funcionários das grandes empresas, que foram os que o menor número de candidaturas apresentaram, 25.237.