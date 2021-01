A TAAG agendou mais quatro ligações entre Luanda e Lisboa, bem como um reforço dos voos para a África do Sul e Brasil, enquanto a TAP realiza um voo extra na quinta-feira, dia 21, da capital portuguesa para a capital angolana.

No calendário a que o Novo Jornal teve acesso estão previstos pela TAAG, na próxima terça-feira, 19, dois voos para a África do Sul (Cidade do Cabo e Joanesburgo) e um para Lisboa (Portugal).

Na quarta-feira, 20, estão agendados voos para a cidade de São Paulo (Brasil) e um para Lisboa (Portugal), e na quinta-feira, 21, ligações com Lisboa (Portugal) e Joanesburgo (África do Sul).

Na sexta-feira, 22, estão projectadas mais duas ligações com Portugal e África do Sul (Joanesburgo), enquanto no sábado, último dia da programação especial, a companhia de bandeira nacional voa para Joanesburgo e Cidade do Cabo.

A operação de voos de repatriamento dos cidadãos angolanos e residentes estrangeiros com visto de trabalho que se encontram em Portugal, Brasil e África do Sul começou no sábado e prolonga-se até às 00:00 do dia 24 de Janeiro.

Para evitar a entrada no país da nova variante do vírus Sars-Cov-2, os passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, estão, desde este sábado, a ser submetidos de imediato ao teste rápido da covid-19.

A primeira das testagens decorreu este sábado sem grandes constrangimentos, num hangar designado para o efeito, onde centenas de passageiros regressados de Portugal, Brasil e África do Sul fizeram o teste rápido.

Nas redes sociais a experiência foi partilhada por vários passageiros que elogiaram a organização do primeiro dia de testagem pós-desembarque, dizendo que decorreu "de forma rápida e organizada".