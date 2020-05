A província de Luanda conta, desde o início deste mês, com 11 novas rotas para o transporte de passageiros, no intuito de facilitar a mobilidade dos munícipes da cidade capital.

Angoaustral: Gamek (Maianga)/São Paulo, Vila de Viana/Centralidade do Sequele, Cacuaco/Viana.

Rosalina Express: Benfica/Ramiros, Benfica/Capalanca (Viana), Benfica/Centralidade do Kilamba, Zango Zero/Zango Cinco, Vila de Viana/Zango 0.

CamCon: Vila de Viana/Centralidade do 44, Centralidade do Kilamba/Golf 2, Calemba 2/Benfica.

O bilhete custa 50 Kwanzas.

Os meios fazem parte dos 220 autocarros que o governo de Luanda recebeu do Ministério dos Transportes, para reforçar a frota urbana da capital do país, segundo Jovino Santana, chefe de departamento de transporte do gabinete provincial de tráfego e mobilidade de Luanda.

Em declarações à imprensa, explicou que a "Angoaustral" foi contemplada com 30 autocarros, dos quais 15 "entraram" em circulação na sexta-feira. Por sua vez, a empresa "Rosalina Express" beneficiou de 25 autocarros e colocou 10 em funcionamento, ao passo que a "CamCon", dos 15 que recebeu, colocou oito à disposição dos munícipes.

Acrescentou que vão melhorar a pintura nos pavimentos, nas paragens no troço destes corredores, porque alguns foram vandalizados e precisam de reparação.