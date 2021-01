O inspector provincial da Educação, na província do Uíge, foi detido no âmbito de um mandado de detenção, emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e ficou em prisão preventiva por 15 crimes de abusos sexuais de crianças, agravados, avançou ao Novo Jornal fonte judicial.

A vítima que fez despoletar a abertura do processo-crime nª 2233/020-2 começou a manter relações sexuais com o arguido quando tinha apenas 14 anos e, na data dos factos, o homem aliciava a menor e outras meninas de 13, 14 e 15 anos, com dinheiro, telemóveis e passeios.

O Novo Jornal apurou junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Uíge, que o homem foi notificado por três vezes pela PGR e não respondeu às notificações, tendo-se colocado em fuga quando se apercebeu que tinha sido denunciado pelo pai da última vítima, seu colega e amigo.

Segundo sustenta a acusação, o arguido Francisco Martins Sebastião, de 41 anos, foi detido no dia 21 deste mês, depois de a vítima, na companhia de uma amiga, suposta sobrinha do arguido, aceitarem boleia do arguido no momento em que ambas saíam da escola, até ao bairro Candombe-Velho.

"Após chegarem ao bairro Candombe-Velho, periferia da cidade de Uíge, o homem deixou ficar a suposta sobrinha e em seguida pediu à vítima que o acompanhasse até ao seu escritório no bairro Papelão", disse a fonte da PGR.

De acordo com a PGR, quando o arguido chegou ao seu escritório, segundo a versão da vítima, durante o seu depoimento no departamento do Serviço de Investigação Criminal (SIC), "obrigou-a a consumir bebidas alcoólicas até ao ponto de embriagá-la".

"Depois meteu a menor na sua viatura e levou-a para a sua fazenda, onde dela abusou sexualmente repetidas vezes", descreveu, sublinhando que o homem, na tentativa de silenciar mais uma vez a menor, entregou-lhe dois mil Kwanzas para que não falasse aos seus pais.

Essa informação também foi confirmada ao Novo Jornal pelo porta-voz do SIC-Uíge, Serafim dos Santos, que explicou que a menor ficou angustiada com a situação que vivia.

"A menor informou o sucedido aos progenitores que prontamente formalizaram uma queixa-crime junto do SIC-Uíge. A disse durante o seu depoimento que estava cansada com os abusos, e só não revelava porque ficava com peso de consciência em função dos valores que recebia", disse o responsável pela comunicação do SIC-Uíge em declarações ao Novo Jornal.

Serafim do Santos disse ainda que, o individuo é reincidente nesta prática "e existem varias miúdas que foram vítimas de abusos por parte deste homem".