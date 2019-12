Uíge: Jovem de 16 anos morto a tiro por marginais durante assalto a residência

Um jovem de 16 anos morreu no interior da sua residência na madrugada desta quarta-feira, 11, após ter sido atingido a tiro na sequência de um assalto perpetrado por dois homens, no bairro Quimacungo, arredores da cidade do Uíge, disse ao NJOnline o porta-voz do Comando Provincial do Uíge da Polícia Nacional, sub-inspector Xavier Matondo.