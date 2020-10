Uma mulher de 45 anos que foi acusada de espancar o namorado, de 55 anos, até à morte, ficou esta quarta-feira em prisão preventiva após decisão do magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC). O crime ocorreu no dia 04 deste mês, na aldeia Caua Grande, município do Negage, província do Uíge.

Segundo conseguiu apurar o Novo Jornal junto de fonte do SIC-Uíge, a arguida está detida desde domingo, 04, depois de o namorado ter perdido a vida no momento em que estava a ser transportado para o Hospital Municipal do Negage.

A acusação diz que a mulher "desferiu vários golpes com objecto contundente (barrote) sobre a cabeça da vítima, causando-lhe também ferimentos ligeiros nas costas".

A acusada não tem antecedentes criminais mas vai ficar agora em prisão preventiva a aguardar julgamento pelos crimes de agressões físicas graves e homicídio voluntário.

De acordo com a fonte do SIC, o motivo da discussão está relacionado com questões passionais, "terá tido início no sábado, arrastando-se até ao dia fatal, domingo".