O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em Angola, Ivan Yerovi, disse esta sexta-feira, 20 de Novembro, em Luanda, que a redução do impacto da Covid-19 na vida das crianças passa pelo investimento em políticas que assegurem a sua estabilidade.

Numa mensagem por ocasião ao dia da Convenção sobre os Direitos da Criança que hoje, sexta-feira 20, se assinala, Ivan Yerovin, defendeu as crianças terem acesso "aos serviços de nutrição, saúde, a disponibilidade de vacinas, o aumento do acesso a água potável, saneamento, higiene, a promoção de políticas que reduzam a pobreza e permitam uma recuperação inclusiva para todos".

"O UNICEF reconhece com elevada satisfação várias acções desenvolvidas pelas autoridades angolanas e os seus parceiros, que, de alguma forma, permitem ir ao encontro destas medidas", elogiou Ivan Yerovi.

Destacou o reforço da protecção social das famílias por meio dos vários programas de protecção social implementados em diferentes localidades do País, atingindo as famílias mais pobres.

Neste âmbito, fez referência ao programa Kwenda implementado pelo Fundo de Apoio Social, ao "Luanda Emergência COVID 19", coordenado pelo Governo da Província de Luanda e ainda ao programa "Valor Criança", implementado pelo Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, com o financiamento da União Europeia e o apoio técnico do UNICEF e do Consórcio de Empresas Louis Berger.

"O programa do Consórcio de Empresas Louis Berger desde o seu lançamento em 2019 já beneficiou mais de 18.000 crianças nas províncias do Uíge, Moxico e Bié, onde está em fase piloto", acrescentou.

O UNICEF reconhece ainda o esforço feito no sentido de assegurar a vacinação de várias crianças contra a poliomielite, o sarampo, a rubéola e a administração de vitamina A.

"Durante as diferentes campanhas de vacinação realizadas desde Julho de 2020, as equipas de vacinação procuram ajustar as suas estratégias a fim de assegurar que mesmo em tempo de pandemia as crianças sejam protegidas de várias doenças", destacou Ivan Yerovi, na sua mensagem.

No capítulo da protecção, disse que " é importante destacar a expansão do registo de nascimento por meio do Programa de Massificação do Registo Civil implementado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, assim como a implementação da linha de denúncias SOS Criança -15015, apresentada em Junho de 2020, pelo Instituto Nacional da Criança, que tem permitido a notificação de vários casos de violência contra criança e a implementação de acções de atendimento às crianças vítimas seguindo procedimentos alinhados com as recomendações globais.".

Estas acções, refere Ivan Yerovi, " demonstram que, com o investimento necessário, nos sectores chave - como é o caso do sector social- é possível ser criado um sistema capaz de dar resposta às necessidades das crianças e famílias, particularmente as mais vulneráveis e assim criar mecanismos de resiliência que contribuem para redução do impacto de crises como a que se vive actualmente".

"Os desafios impostos pela COVID-19 devem levar-nos a repensar um mundo diferente para cada menino e menina, um mundo onde sejam assegurados todos e cada um dos direitos, por meio da melhoria da assistência sanitária, o acesso à educação, aos cuidados da primeira infância, à protecção contra todas as formas de violência e à um planeta saudável e sustentável", apela Ivan Yerovi.