Organização defende acção urgente do Governo de Angola e dos demais países, no sentido de se minimizar o impacto da Covid-19 sobre as crianças, e diz ser necessário investir mais na Saúde.

Ivan Yerovi, representante em Angola do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - instituição que completa, hoje, sexta-feira, 11, 74 anos da sua fundação, afirmou, recentemente, em Luanda, que a Covid-19 está a colocar em problema vários sistemas de saúde no mundo e a privar direitos a milhares de crianças.

"As crianças continuam a enfrentar desafios para ter acesso a serviços básicos e essenciais. Em países onde já havia inúmeras privações, a situação agravou-se. No caso de Angola, verifica-se, sem sombra para dúvidas, um forte impacto na situação da criança, particularmente as mais pobres, que têm sido afectadas desproporcionalmente pela crise", explicou.

Para aquele responsável, as famílias pobres correm mais riscos, pois tendem a viver em locais com poucas condições de higiene e saneamento e de habitabilidade, algumas vezes com dificuldades de estabelecer o distanciamento físico - uma das medidas mais eficazes de combate à Covid-19.

