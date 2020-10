O comandante provincial do Zaire da Polícia Nacional (PN), comissário Manuel Gonçalves "Nelito", disse hoje, terça-feira, 06, ao Novo Jornal, que, em função do aumento do preço da gasolina para o valor de 500 Kwanzas no mercado informal da cidade de Mbanza Kongo, devido à escassez de combustível nas bombas da localidade, a PN e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) estão a trabalhar em diversos pontos da cidade no sentido de pôr fim a este mal que os pequenos revendedores estão a criar desde sexta-feira passada, dia 01.

"A especulação de combustível não está a ser feita nas bombas. Está ser feita por estes pequenos negociantes que normalmente compram combustível para o gerador, para motobombas usadas nas lavras, para os pescadores que normalmente compram combustível para as lanchas, etc. Eles é que estão a fazer estas especulações", disse o comandante Nelito em declarações ao Novo Jornal.

O responsável pela corporação no Zaire salientou que a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal estão a tomar todas as medidas para que este processo não venha a atingir as proporções de anos anteriores na província do Zaire.

"As forças que compõem o Ministério do Interior, nomeadamente a PN e o SIC-Zaire, estão a trabalhar em diversos pontos da cidade no sentido de pôr um ponto final a estes aproveitadores que gostam de manchar o bom nome da província com práticas indecorosas", afirmou.

"O problema de escassez de combustível não é um problema só da província do Zaire. Este é um problema nacional. Neste momento o Zaire devia receber não está a receber as quantidades de combustível suficientes, por esse motivo existe esta escassez", descreveu, sublinhando que a Sonangol garantiu que até ao final da tarde de hoje vai regularizar a situação na província do Zaire.