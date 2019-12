Os suspeitos fizeram-se passar por agentes da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) para roubar dinheiro a uma mulher de 19 anos e depois consumar a prática de violação sexual, de acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Zaire da Policia Nacional, inspector-chefe Luís Bernardo, que revelou que o episódio aconteceu no bairro Nkunga Paza, na calada da noite, quando a mulher se encontrava a conversar na via pública com o seu namorado.

"A vítima disse às autoridades que os suspeitos abordaram o casal apresentando-se como agentes da Polícia de Intervenção Rápida que estavam de patrulha à paisana", disse Luís Bernardo em declarações ao NJOnline, acrescentando que depois os homens solicitaram ao casal o valor de mil Kwanzas em troca da sua liberdade.

"Face às exigências dos meliantes, o namorado deslocou-se à sua residência em busca dos referidos valores deixando a vítima com os supostos agentes da ordem, que se aproveitaram da fragilidade da mulher e a levaram à força para uma residência abandonada onde consumaram o acto de violação sexual repetidas vezes", explicou.

O responsável fez saber ainda que a vítima foi posteriormente transportada para uma das unidades hospitalares da cidade de Mbanza Kongo para que lhe fossem feitos exames complementares de diagnóstico.

Os detidos foram hoje presentes hoje ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Zaire para interrogatório e aplicação das medidas de coação, que decretou a prisão preventiva dos falsos polícias.