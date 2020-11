O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, está disponível a «jogar» a sua influência política para a retoma, nos próximos momentos, das obras da imponente ponte sobre a foz do rio M"bridge, no município do N"zeto, construção tida como responsável pela destruição acentuada de mangais e de várias espécies marinhas naquele corredor aquático da província do Zaire, apurou o Novo Jornal.

"Há muito que o Vice-Presidente Bornito de Sousa se tem manifestado solidário com as causas da protecção de mangais em todo o País. É com o apoio dele que esperamos que as obras sobre a foz do rio M"bridge retomem e possamos recuperar os mangais destruídos com a construção da ponte", avançou um dos integrantes da direcção do projecto Otchiva, uma ONG de direito angolano que se tem dedicado à restruturação de mangais ao longo da costa angolana.

Informou que, ainda esta semana, a direcção da instituição que persegue causas ambientais manteve encontro com o Vice-PR, durante o qual transmitiu o resultado dos trabalhos técnicos efectuados durante a recente visita de uma equipa multidisciplinar aos mangais do litoral do Zaire.

